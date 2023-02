Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am Montag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas teilte mit, er habe zwei ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt, die zwischen etwa 7 Uhr und 7.11 Uhr von Sukchon in der nordkoreanischen Provinz Süd-Pyongan aus in Richtung Ostmeer abgeschossen worden seien.Die Geheimdienste Südkoreas und der USA analysieren zurzeit die technischen Daten der Raketen, einschließlich der Flugweite und -höhe.Die Raketenstarts erfolgten zwei Tage nachdem Nordkorea am Samstag von Sunan in Pjöngjang aus eine ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 aufs Ostmeer gefeuert hatte.Die heutigen Raketenabschüsse werden als Protest gegen eine am Sonntag abgehaltene gemeinsame Luftwaffenübung Südkoreas und der USA betrachtet.Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, warnte in einer Stellungnahme, es hänge vom Verhalten des US-Militärs ab, wie oft Nordkorea den Pazifischen Ozean als Schießstand nutze. Ihre Stellungnahme wurde am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet.