Verteidigungsminister besucht südkoreanische Truppeneinheit Akh in VAE

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat am Sonntag (Ortszeit) die südkoreanische Truppeneinheit Akh in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) besucht.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Lee reiste für ein bilaterales Verteidigungsministertreffen in die VAE.Lee ermutigte die Truppenmitglieder, die ihre Mission erfolgreich ausführen würden. Er wollte sich im direkten Gespräch mit der Truppe ein Bild davon machen, wie sie ihre Aufgaben erfülle und wie die Lebensbedingungen vor Ort sind.Er mache allen Soldaten, die sich in einem weit entfernten fremden Land aufopferten, das größte Kompliment. Ihre Schweißperlen würden zu einem Symbol des Vertrauens und der Kooperation zwischen der Republik Korea und den VAE, sagte Lee.Die Akh-Einheit wurde auf Wunsch der VAE und für die Kooperation bei Militärübungen im Jahr 2011 zum ersten Mal in das Land entsandt. Die Truppeneinheit trage durch die Unterstützung der Ausbildung der Spezialeinheiten der VAE und gemeinsame Übungen zur Verbesserung der Armee der VAE und der Fähigkeit des südkoreanischen Militärs zur Ausführung von Spezialeinsätzen bei, fügte das Verteidigungsministerium hinzu.