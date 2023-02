Staatsmedien: Nordkorea feuert zwei Geschosse aus Mehrfachraketenwerfer aufs Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bekannt gegeben, dass es am Montagmorgen zwei Geschosse aus einem riesigen Mehrfachraketenwerfer aufs Ostmeer abgefeuert habe.Es handele sich um eine Reaktion auf die gemeinsame Luftübung Südkoreas und der USA am Vortag, hieß es.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass die Langstrecken-Artillerietruppe der Volksarmee an der Westfront um 7 Uhr am 20. Februar eine Übung mit Mehrfachraketenwerfern abgehalten habe.Mittels eines 600-mm-Mehrfachraketenwerfers seien zwei Geschosse auf Scheinziele innerhalb einer Reichweite von jeweils 395 und 337 Kilometern aufs Ostmeer abgefeuert worden, hieß es.Den Mehrfachraketenwerfer bezeichnete KCNA als Mittel für taktische Nuklearangriffe. Mit vier Geschossen aus dem Mehrfachraketenwerfer könne ein feindlicher Flugplatz für Einsätze vernichtet werden, hieß es.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte mitgeteilt, dass Nordkorea heute Morgen zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert habe.