Südkoreas erstes Katastrophenhilfe-Team aus Türkei zurückgekehrt

Südkoreas erstes Katastrophenhilfe-Team, das in die von schweren Erdbeben betroffene Türkei entsandt worden war, ist zurückgekehrt.Das Außenministerium teilte mit, dass der erste Trupp des Katastrophenhilfe-Teams (KDRT) gegen 7 Uhr am Samstag auf der Seoul Luftwaffenbasis in Seongnam eingetroffen sei.Die Teammitglieder werden nach einer Vorsorgeuntersuchung und einem Test auf eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) diese Woche an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.Der türkische Botschafter in Seoul, Salih Murat Tamer, begrüßte das Team am Flugplatz und bedankte sich für dessen Einsatz im Katastrophengebiet. Die Türken würden Südkoreas Unterstützung angesichts der Erdbebenschäden niemals vergessen, sagte er.Der erste Trupp war am 7. Februar in die Türkei entsandt worden. Er wurde durch einen zweiten Trupp in Adana im Südosten des Landes abgelöst.