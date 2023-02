Son Heung-min erzielt fünftes Saisontor

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat sein fünftes Saisontor erzielt.Im Heimspiel gegen West Ham United am 24. Spieltag wurde Son in der 68. Minute eingewechselt. Nur vier Minuten später traf er nach einer Vorlage von Harry Kane zur 2:0-Führung seines Vereins.Das war der 45. Treffer, der durch ein Zusammenspiel zwischen Son und Harry Kane erzielt wurde. Son fehlen noch zwei Treffer bis zur Marke von 100 Toren in der Premier League.Tottenham gewann das Spiel mit 2:0 und rückte mit 42 Punkten auf Platz vier der Tabelle vor.