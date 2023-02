Seoul äußert Bedauern angesichts Stellungnahme von Kim Yo-jong

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern geäußert, nachdem Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, in einer Erklärung am Sonntag eine Drohung gegenüber Südkorea ausgesprochen hatte.Ein Sprecher des Vereinigungsministeriums verurteilte in einer am Sonntag an das Pressekorps geschickten Stellungnahme Nordkoreas Verhalten.Nordkorea vergesse, dass die Ursache und Verantwortung für die aktuelle Verschlechterung der Situation bei seiner rücksichtslosen Entwicklung von Atomwaffen und Raketen liege, und schiebe Südkorea und den USA die Verantwortung zu. Das stelle eine Sophisterei dar. Man könne nicht umhin, dies zu beklagen, hieß es.Inmitten der schweren Nahrungsmittelknappheit, bei der immer mehr Menschen verhungerten, setze das nordkoreanische Regime Provokationen und Drohungen fort. Das werde seine Isolation von der internationalen Gemeinschaft nur noch verschärfen, hieß es weiter.Das Ressort forderte Nordkorea auf, die Situation jetzt genau zu erkennen, Provokationen und Drohungen zu stoppen und für den Frieden den richtigen Weg zu beschreiten.