Hyundai IONIQ 5 zu Nutzfahrzeug des Jahres in Kanada gekürt

Photo : YONHAP News

Das Elektroauto IONIQ 5 von Hyundai Motor ist zu Kanadas Nutzfahrzeug (Utility Vehicle) des Jahres 2023 gewählt worden.Das gab der südkoreanische Automobilhersteller am Sonntag bekannt.Das Kanadische Auto des Jahres wird vom Verband Automobile Journalists Association of Canada (AJAC) nach einer Abstimmung durch eine Jury bestehend aus 49 Autoexperten und Journalisten vergeben.Hyundai wurde das zweite Jahr in Folge ausgezeichnet. Letztes Jahr war der Tucson zu Kanadas Nutzfahrzeug des Jahres gekürt worden.Der IONIQ 5 kam im vergangenen Jahr auf den kanadischen Markt.AJAC-Präsident Michel Crépault, sagte, dass der IONIQ 5 ganz bestimmt ein Fahrzeug sei, dessen Kauf kanadische Kunden im Jahr 2023 erwägen würden.Die deutsche Auto-Zeitschrift „Auto Bild“ gab bei einem Vergleich von Elektroautos für den IONIQ 5 die Bestnote, da dieser über viel Platz im Innenraum und ein effizientes Schnellladesystem verfüge.