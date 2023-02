Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte zwei Kurzstreckenraketen ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut dem Vereinigten Generalstab (JCS) Südkoreas am Montag zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs Ostmeer abgefeuert.Der JCS teilte mit, er habe zwei ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt, die Nordkorea zwischen etwa 7 Uhr und 7.11 Uhr von Sukchon in der Provinz Süd-Pyongan aus in Richtung Ostmeer abgeschossen habe.Wie festgestellt wurde, seien beide Raketen jeweils 390 und 340 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Ostmeer gefallen seien. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA analysieren zurzeit die technischen Daten der Raketen.Die Raketenstarts erfolgten zwei Tage nachdem Nordkorea am Samstagnachmittag von Sunan in Pjöngjang aus eine ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 aufs Ostmeer gefeuert hatte. Sie stellen die dritte Provokation des Landes im laufenden Jahr dar.Nordkoreas Medien berichteten ungewöhnlicherweise schon nach etwa einer Stunde über den Raketenabschuss.Die Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass um 7 Uhr am Montag eine Schießübung mit Mehrfachraketenwerfern abgehalten worden sei. Aus einem 600-mm-Mehrfachraketenwerfer seien zwei Geschosse aufs Ostmeer abgefeuert worden.Der Raketenwerfer wurde als ein neuestes Waffensystem für präzise Angriffe bezeichnet. Mit vier Geschossen aus dem Mehrfachraketenwerfer könne ein feindlicher Flugplatz für Einsätze vernichtet werden, wurde in dem Bericht der Nachrichtenagentur gedroht.Nordkorea machte deutlich, dass die Raketenstarts eine Art Widerstand gegen eine am Sonntag abgehaltene gemeinsame Luftwaffenübung Südkoreas und der USA gewesen seien.Die gründliche Bereitschaft der Volksarmee zur Abschreckung gegen die gemeinsamen Fähigkeiten der Luftwaffen Südkoreas und der USA und der Wille zur Reaktion seien einwandfrei demonstriert worden, teilte die Nachrichtenagentur mit.Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, gab unterdessen zum dritten Mal in diesem Jahr eine Erklärung ab. Sie drohte, es hänge vom Verhalten des US-Militärs ab, wie oft Nordkorea den Pazifischen Ozean als Schießstand nutze.