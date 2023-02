UN, USA und EU verurteilten Nordkoreas ICBM-Start

Photo : KBS News

UN-Generalsekretär António Guterres hat nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea am Samstag gefordert, weitere Provokationen zu unterlassen.Generalsekretär Guterres verurteile nachdrücklich den Start einer weiteren ICBM durch Nordkorea, teilte sein Sprecher Stephane Dujarric in einer Stellungnahme am Sonntag (Ortszeit) mit.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Sonntag (Ortszeit), dass neben der vor kurzem getesteten ICBM der diesmalige Start einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine Bedrohung für die Nachbarländer und die internationale Gemeinschaft darstelle. Man verurteile die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea.Die Europäische Union kritisierte, dass der Abschuss einer Langstreckenrakete durch Nordkorea am Samstag eine gefährliche und rücksichtslose Aktion gewesen sei, die den internationalen und regionalen Frieden sowie die Sicherheit gefährde.Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm bedrohe alle Länder und erfordere eine angemessene Reaktion des UN-Sicherheitsrats, sagte ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Diensts in einer Erklärung am Samstag (Ortszeit).