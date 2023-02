Südkorea weitet eigene Sanktionen gegen Nordkorea aus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat vier weitere Personen und fünf Organisationen sanktioniert, die zur Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und dessen Umgehung der Sanktionen beigetragen haben.Das Außenministerium gab am Montag den Beschluss bekannt und bezeichnete dies als Reaktion auf den Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea am Samstag und die Abschüsse von Kurzstreckenraketen am Montag.Dies stelle den Beschluss eigener Sanktionen innerhalb der kürzesten Zeit nach einer nordkoreanischen Provokation dar. Die Aufnahme derselben Personen oder Organisationen auf die eigene Sanktionsliste gemeinsam mit befreundeten Ländern wie den USA und Japan würde die Wachsamkeit der internationalen Gemeinschaft weiter erhöhen und somit zur Verstärkung der Effekte der Sanktionen sowie der Koordination zwischen befreundeten Ländern in der Nordkorea-Politik beitragen, hieß es.Auf die Sanktionsliste wurden drei Nordkoreaner names Ri Song-un, Kim Su-il und Ri Sok sowie der Südafrikaner Vladlen Amtchetsev gesetzt. Sie seien in Vertretung der nordkoreanischen Regierung am Transport und Export von sanktionierten Gütern sowie an Lieferungen von Ölprodukten an Nordkorea beteiligt gewesen. Sie hätten somit zur Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und zur Sicherstellung von Finanzmitteln durch die Umgehung der Nordkorea-Sanktionen beigetragen, hieß es.Zu den fünf sanktionierten Organisationen zählen unter anderem Songwon Shipping & Management, Korea Daizin Trading Corp. und Transatlantic Partners Pte. Ltd., eine in Singapur ansässige Firma.