Regierung präsentiert Roadmap für neue Wachstumsstrategie

Photo : YONHAP News

Die Regierung will dieses Jahr mehr als 30 Maßnahmen zur Umsetzung ihrer neuen Wachstumsstrategie vorlegen, deren Ziel die Sicherstellung der Wachstumsdynamik der Zukunftsindustrien ist.Die Regierung hatte Ende letzten Jahres die sogenannte „New Growth Strategy 4.0“ präsentiert. Heute stellte sie bei einer Notfallsitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho eine Roadmap für die Strategie für jedes einzelne Jahr vor.Die Regierung will noch im laufenden Jahr mehr als 30 wichtige Maßnahmen für 15 Projekte für das neue Wachstum bekannt machen.Noch im Juni soll ein Plan zur Routinisierung von Künstlicher Intelligenz bei allen Bürgern präsentiert werden, damit mithilfe von KI-Dienstleistungen Probleme im Leben der Bürger angegangen werden. Auch werden Maßnahmen zur institutionellen Unterstützung für die Entwicklung einer koreanischen Version des ChatGPT ausgearbeitet.Im Halbleiterbereich will die Regierung durch massive Investitionen im Inland einen Industriekomplex schaffen und in Bezug auf Sekundärbatterien den Bau von Produktionsanlagen für Batterien der nächsten Generation überprüfen. Displays werden auf die Liste der nationalen strategischen Technologien gesetzt, für die hohe Steuervergünstigungen gewährt werden.Die Regierung will außerdem einen Plan zur Entwicklung einer Tourismus- und Erholungszone aufstellen, und zwar mit dem Ziel, bis 2030 fünf Orte für die Freizeit am Meer und Tourismus nach dem Vorbild der mexikanischen Stadt Cancún zu gestalten. Für die Förderung der Content-Industrie will sie einen 410 Milliarden Won (316 Millionen Dollar) schweren Fonds einrichten.