Weltsicherheitsrat kann sich nach Nordkoreas ICBM-Start nicht auf gemeinsame Antwort einigen

Photo : YONHAP News

Der Weltsicherheitsrat hat sich nach Nordkoreas jüngstem Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) nicht auf eine gemeinsame Antwort einigen können.Das Gremium befasste sich am Montag am UN-Hauptsitz in New York in einer offenen Sitzung mit Nordkoreas ICBM-Start am vergangenen Samstag.Südkorea, die USA und Japan hatten die jüngste Serie von nordkoreanischen Raketenstarts aufs Schärfste kritisiert und eine offizielle Antwort des UN-Sicherheitsrats verlangt.China und Russland hatten sich jedoch gegen weitere Maßnahmen des Weltsicherheitsrats ausgesprochen. Die Raketenstarts seien eine gerechte Antwort auf gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA gewesen, argumentierten die beiden Vetomächte.Die US-amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, kritisierte das ausbleibende Handeln des Sicherheitsrats. Sie forderte eine Erklärung des Vorsitzenden, die eine Stufe unterhalb einer Resolution angesiedelt wäre, mit der Nordkoreas Handeln verurteilt würde.Die Sitzung erfolgte im Anschluss an den Abschuss von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Montag. Zwei Tage zuvor hatte Nordkorea bereits eine Rakete abgefeuert, bei der es sich nach Angaben der nordkoreanischen Staatsmedien um eine ICBM vom Typ Hwasong-15 gehandelt habe.