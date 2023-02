Inflationserwartung steigt im Februar auf vier Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartung der Verbraucher in Südkorea ist im Februar den zweiten Monat in Folge gestiegen.Dabei geht es um die Erwartung der Verbraucher, wie stark die Preise in den nächsten zwölf Monaten steigen werden.Laut dem heute von der Zentralbank veröffentlichten Ergebnis einer Verbraucherumfrage lag die erwartete Inflation im Februar bei vier Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat.Nach 4,3 Prozent im vergangenen Oktober war die Inflationserwartung zwei Monate in Folge und auf 3,8 Prozent gefallen, ehe der Wert im Januar auf 3,9 Prozent kletterte.Die Notenbank führte das Ergebnis in diesem Monat auf den Anstieg der Gebühren im Energiebereich wie Strom und Gas sowie die steigenden öffentlichen Gebühren, einschließlich der angekündigten Erhöhung von Fahrpreisen, zurück.