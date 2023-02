Südkoreas Ausfuhren von 1. bis 20. Februar um 2,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats einen Exportrückgang verbucht.Nach Angaben der Zollverwaltung am Dienstag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. Februar nach vorläufigen Schätzungen auf 33,55 Milliarden Dollar. Das seien 2,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Das tägliche durchschnittliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage ging um 14,9 Prozent zurück.Bei Halbleitern wurde mit 43,9 Prozent ein besonders starker Exportrückgang verbucht, während die Lieferungen von drahtlosen Kommunikationsgeräten um 25 Prozent einbrachen.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 5,99 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit fiel größer als im Vorjahreszeitraum aus, damals hatte das Minus bei 1,83 Milliarden Dollar gelegen.Im laufenden Jahr wurde bis 20. Februar ein Handelsdefizit in Höhe von 18,6 Milliarden Dollar verbucht.