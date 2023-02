Hochrangiger US-Abgeordneter fordert wegen Bedrohung aus Nordkorea stärkere Raketenabwehr

Photo : Getty Images Bank

Der Chef des Verteidigungsausschusses im US-Repräsentantenhaus, Mike Rogers, hat wegen der Bedrohung aus Nordkorea eine stärkere Raketenabwehr gefordert.Gleichzeitig forderte er am Montag zusätzliche Bemühungen um die Entwicklung von Abfangraketen der nächsten Generation, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag.Es sei klar, was zu tun sei. Das Land müsse die Entwicklung neuer Abfangraketen vorantreiben, mehr dieser Raketen stationieren und nach einem Weltraum-basierten Abwehrsystem streben, teilte der Abgeordnete in einer Erklärung mit.Der jüngste Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) in Nordkorea sei eine eindringliche Erinnerung an, dass Kim Jong-un ein instabiler Diktator mit einem größer werdenden Arsenal an Atomwaffen sei, die das Festland der USA erreichen könnten.Der Schutz des US-Staatsgebiets müsse bei der Aufstellung des Budgets für 2024 oberste Priorität haben. Dies umfasse auch eine volle Finanzierung von Mitteln zur Verteidigung des US-Festlandes, fügte er hinzu.Pjöngjang hatte am Samstag den ersten ICBM-Test in diesem Jahr durchgeführt. Am Montag hatte Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert.