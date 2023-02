Südkoreas Botschafter wirft Nordkorea Spötterei über UN vor

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat Nordkoreas Verhalten gegenüber den Vereinten Nationen kritisiert.Es gebe kein anderes Mitgliedsland, das die Funktionsweise des Sicherheitsrats und die Prinzipien der UN-Charta so offen verspotte und bedrohe wie Nordkorea, sagte Hwang bei einer offenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Montag (Ortszeit). Das Treffen fand im Zusammenhang mit dem jüngsten Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea statt.Südkorea verurteile in schärfster Form die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea, sagte Hwang.Der Diplomat bezeichnete es als bedauerlich, dass der Sicherheitsrat aufgrund von Vetos Chinas und Russlands auf Nordkoreas Verstöße gegen mehrere Ratsresolutionen nicht angemessen reagiert habe.Hwang sagte, die Vetos seien ein Widerspruch in sich gewesen, weil China und Russland für zehn Resolutionen des Sicherheitsrats gegen Nordkorea von 2006 bis 2017 gestimmt hatten. Er wies auch darauf hin, dass in der zuletzt angenommenen Resolution 2397 vorgesehen ist, im Falle weiterer ICBM-Starts Maßnahmen zu ergreifen, um den weiteren Export von Erdöl nach Nordkorea einzuschränken.