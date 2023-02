KTO wählt 51 repräsentative Hallyu-Tourrouten aus

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) hat 51 repräsentative Reiserouten zum Thema koreanische Welle (Hallyu) ausgewählt.Für Hallyu-Fans in der Welt würden wichtige Touristenziele im Zusammenhang mit Hallyu in Form von Routen vorgestellt, teilte die KTO am Dienstag mit.Die 51 Routen sind dazu bestimmt, etwa 200 Sehenswürdigkeiten zu sechs Themen, darunter K-Pop, Hallyu-Stars, TV-Serien und Filme, vorzustellen. Dazu zählen Orte, für die sich Hallyu-Fans interessieren würden, darunter die sogenannte BTS Road, Drehorte für K-Pop-Musikvideos und bei Stars beliebte Restaurants.Einzelheiten zu den Sehenswürdigkeiten auf der Liste sind im Korea Tourism Content Lab der KTO verfügbar.