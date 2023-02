Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans sprechen über Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearproblematik, Kim Gunn, hat am Montag jeweils mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen am Telefon über die Starts ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Montag gesprochen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium verurteilten die drei Nuklearunterhändler scharf, dass Nordkorea ungeachtet ernsthafter Warnungen der internationalen Gemeinschaft lediglich zwei Tage nach dem Raketenstart am Samstag wieder ballistische Raketen abgeschossen hatte.Sie erinnerten sich daran, dass die Außenminister der drei Länder am Samstag (Ortszeit) in München zu einem Dringlichkeitstreffen zusammengekommen waren und Solidarität gegenüber Nordkoreas Drohungen demonstriert hatten. Sie wiesen auch darauf hin, dass die G7-Außenminister den Willen für eine geschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf Nordkoreas rücksichtsloses Verhalten bekundet hatten. Sie forderten Nordkorea auf, diesen Warnungen Gehör zu schenken.Sie verständigten sich zudem darauf, die Kommunikation und Koordinierung fortzusetzen, um China zu einer konstruktiven Rolle hierfür zu bewegen.