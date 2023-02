Durchschnittlicher Kinoeintrittspreis in Korea übertraf 2022 erstmals 10.000 Won

Photo : YONHAP News

Der durchschnittliche Eintrittspreis für einen Kinobesuch in Südkorea hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Marke von 10.000 Won überschritten.Laut einem Bericht des Korean Film Council (KOFIC) über die Bilanz der koreanischen Filmindustrie 2022 betrug der durchschnittliche Eintrittspreis in den Kinos im vergangenen Jahr 10.285 Won (7,94 Dollar). Das entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent verglichen mit 2021, damals waren es 9.656 Won (7,45 Dollar).Die Umsätze der koreanischen Kinos stiegen im vergangenen Jahr um 98,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,16 Billionen Won (895 Millionen Dollar). Die Zahl der Kinobesucher kletterte gegenüber dem Vorjahr um 86,4 Prozent auf 112,81 Millionen.Die Umsätze liegen damit jedoch lediglich bei 60,6 Prozent des Niveaus im Jahr 2019, noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die Zahl der Kinobesucher bei 49,8 Prozent.Hinsichtlich des Marktvolumens gemessen an den Umsätzen im Jahr 2022 erreichten die Kinos in der Welt 31,9 Prozent Anteil, während sich die OTT-Dienste mit 61,2 Prozent des größten Anteils erfreuten. DVDs und Blu-rays kamen auf sieben Prozent.