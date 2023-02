UN-Sicherheitsrat beendet Sitzung zu Nordkoreas Raketenstarts ergebnislos

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat erstmals im laufenden Jahr eine offene Sitzung zur Diskussion über eine Reaktion auf Nordkoreas Raketenprovokationen eröffnet. Das Treffen ging jedoch ohne greifbares Ergebnis zu Ende.Südkorea nahm als interessierte Partei an der Sitzung teil. Südkorea und westliche Länder wie die USA verurteilten einstimmig die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea und verwiesen auf die Notwendigkeit zusätzlicher Sanktionen gegen das Land.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, kritisierte die Vetomächte China und Russland dafür, den Sicherheitsrat an einem offiziellen Vorgehen gegen Nordkorea zu hindern. Sie kündigte an, erneut die Verabschiedung einer Erklärung des Vorsitzenden des Sicherheitsrats anzustreben.Die USA hatten Ende letzten Jahres einen Entwurf für eine Resolution des Ratsvorsitzenden vorgelegt, um Nordkoreas Raketenstarts zu verurteilen. Die Annahme der Resolution scheiterte jedoch am Widerstand Chinas und Russlands.Angesichts beispiellos häufiger Starts im vergangenen Jahr hätten zwei ständige Mitglieder trotz zahlloser Verstöße durch Nordkorea die Mitglieder zum Schweigen gezwungen, sagte Thomas-Greenfield. Schweigen führe zur Irrelevanz.China forderte demgegenüber, Handlungen zu unterlassen, die zu einer weiteren Verschlechterung der Situation führen würden. Damit bestätigte die Volksrepublik ihre ablehnende Position zu den Forderungen der USA.Chinas stellvertretender Vertreter bei den UN, Dai Bing, sagte, man rufe alle relevanten Parteien dazu auf, Ruhe zu bewahren, Zurückhaltung zu üben, der richtigen Richtung politischer Lösungen verpflichtet zu bleiben und auf jegliche Aktionen zu verzichten, die Spannungen weiter verschärfen und eine Fehlkalkulation auslösen könnten.Unterdessen teilte ein UN-Sprecher vor der Presse mit, dass sich UN-Generalsekretär António Guterres am 30. Januar mit dem nordkoreanischen UN-Botschafter Kim Song getroffen habe.Laut dem Sprecher brachte Guterres dabei seine Bedenken über die Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zur Sprache und bat um die vollständige Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats.