Südkorea will im März nationale Verteidigungsstrategie veröffentlichen

Photo : KBS News

Südkorea will eine nationale Verteidigungsstrategie veröffentlichen, die die Richtung der Verteidigungspolitik des Landes für die nächsten 15 Jahre vorgeben soll.Wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, arbeitet die Regierung an der nationalen Verteidigungsstrategie, um diese im März bekannt machen zu können.Südkorea hatte bisher alle fünf Jahre die nationale Verteidigungspolitik vorgestellt. Das Land gab im Jahr 2021 den Plan bekannt, das Papier ähnlich der nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) der USA für einen Zeitraum von 15 Jahren auszuarbeiten.Einzelheiten der Strategie werden jedoch nicht veröffentlicht, weil es sich um ein Geheimdokument handelt. Aber die vier Hauptziele der Strategie – integrierte und aktive Verteidigung, Innovation und Bemühungen, Bündnis und Solidarität sowie Sicherheit und Koexistenz – wurden im Verteidigungsweißbuch 2022 dargelegt, das am 16. Februar herausgegeben wurde.Das Militär legte sechs Schwerpunkte für das Erreichen dieser Ziele fest. Dazu zählen unter anderem eine Verteidigungsbereitschaft in allen Bereichen sowie die Verstärkung der Reaktionsfähigkeit, eine sprunghafte Entwicklung des militärischen Bündnisses mit den USA und die Förderung der Verteidigungsindustrie.Der Inhalt der nationalen Verteidigungsstrategie wird voraussichtlich nach einer Genehmigung durch Präsident Yoon Suk Yeol endgültig festgelegt.