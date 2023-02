Seoul will sich weiter um Reaktion des Weltsicherheitsrats auf Nordkoreas Raketenstarts bemühen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat nach der ergebnislos beendeten Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) weitere Bemühungen versprochen.Südkorea werde an der Position festhalten, dass ein resolutes und geschlossenes Vorgehen auf Ebene des Sicherheitsrats erforderlich sei, und die Bemühungen fortsetzen, um die Ratsmitglieder dazu zu bewegen, sagte ein Ministerialer am Dienstag Reportern gegenüber.Südkorea setze über diplomatische Kanäle auch mit China und Russland die Kommunikation auf hochrangiger Ebene fort, sagte er weiter.Die südkoreanische Regierung befinde sich in enger Beratung mit befreundeten Ländern wie den USA darüber, eine Erklärung des Ratsvorsitzenden vorzuschlagen. Sie werde weiter diplomatische Anstrengungen unternehmen, damit der Sicherheitsrat Maßnahmen ergreifen könne, hieß es.Außerdem betonte der Beamte, dass man Nordkorea weiter auffordern werde, Provokationen zu unterlassen und sich für eine Denuklearisierung an den Verhandlungstisch zu setzen.