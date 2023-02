Photo : YONHAP News

Ein US-Experte hat am Dienstag harte Maßnahmen der USA für den Fall eines neuen Atomtests in Nordkorea gefordert.Forscher Robert Calin vom Stimson Center in Washington äußerte diese Meinung bei einem Webinar der Denkfabrik, bei dem eine Bilanz zur Nordkorea-Politik der Biden-Regierung gezogen wurde.Bei der Veranstaltung "A Mid-Term Report Card for Biden's North Korea Policy” forderte der frühere Außenministeriumsbeamte, dass die USA Nordkorea in dem Fall eine "heilige Hölle" bereiten müssten. Andernfalls würden die USA es riskieren, sich lächerlich zu machen.Der Verhandlungsführer bei den Atomgesprächen mit Nordkorea im Jahr 1994, Robert Galluci, sagte bei der Veranstaltung, dass die USA mit dem Streben nach der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel recht hätten. Sie müssten aber einen Taktikwechsel erwägen, um ihr Ziel erreichen zu können.Er sprach sich dagegen aus, dass die USA immer wieder beteuerten, gegenüber Nordkorea keine feindseligen Absichten zu haben. Die US-Regierung solle stattdessen eine deutlichere Aussage machen, forderte er.