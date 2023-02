Bericht: Nordkoreaner nahe Atomteststätte in Punggye-ri Strahlenrisiko ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Aktivisten, die sich für Menschenrechte in Nordkorea einsetzen, hat vor einem Strahlenrisiko für Anwohner der Atomteststätte in Punggye-ri gewarnt.Hunderttausende Anwohner könnten radioaktiver Strahlung ausgesetzt sein, berichtete Transitional Justice Working Group am Dienstag.Über eine Million Menschen lebten in acht Städten und Landkreisen innerhalb eines Umkreises von 40 Kilometern. Das gehe aus dem Zensus 2008 hervor.Demnach wären bis zu 540.000 Einwohner von radioaktiv verseuchtem Grundwasser betroffen.Auch Nachbarländer wie China, Südkorea und Japan könnten im Zuge eines Schmuggels von verseuchten Landwirtschafts- und Fischereiprodukten betroffen sein.Die Gruppe forderte gründliche Untersuchungen zur Verschmutzung des Grundwassers und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Auch sollten Erzeugnisse der nordkoreanischen Landwirtschaft sowie dessen Fischereiprodukte strenger kontrolliert werden.Experten halten die Wahrscheinlichkeit eines Entweichens von Radioaktivität jedoch für gering, da die Versuche unterirdisch durchgeführt würden. Die meisten der Felsen seien aus Granit, hieß es weiter.