Streitkräfte veröffentlichten Bilder von Luftbetankung einer F-35A

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Streitkräfte haben Bilder von der Luftbetankung einer F-35A veröffentlicht.Damit sollte offenbar ein Zeichen gegen mögliche Versuche Nordkoreas gesetzt werden, Südkorea aus der Luft anzugreifen.Die Luftwaffe veröffentliche zwei Fotos von ihren modernen Tarnkappen-Kampfjets, die in der Luft von einer KC-330 betankt wurden.Zwar hatte es seit der Stationierung der Flugzeuge Ende 2019 immer wieder solche Übungen gegeben, Fotos von der Betankung wurden nun jedoch erstmals veröffentlicht. Durch die Betankung in der Luft können die Kampfjets eine Stunde länger im Einsatz bleiben.Die F-35A gilt als zentrales Waffensystem im Rahmen der Präventivstrategie "Kill Chain". Laut Einschätzung in Südkoreas Streitkräften fürchte Nordkorea dieses Waffensystem am meisten.Nordkorea hatte jüngst vier Raketen aus einem Mehrfachraketenwerfer mit 600 Millimeter Kaliber abgefeuert und sich damit gebrüstet, dass es einen Flugplatz des Feindes vollständig zerstören könne.