Unternehmensstimmung im Februar unverändert zum Januar

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich im Februar im herstellenden Gewerbe verschlechtert, während in der nicht herstellenden Industrie eine Verbesserung verzeichnet wurde.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea stand der Geschäftsklimaindex (BSI) für sämtliche Industrien im Februar bei 69 und war damit so hoch wie im Vormonat.Das entspricht dem tiefsten Stand seit September 2020, damals hatte der Wert bei 64 gelegen.Laut der Notenbank sank der Geschäftsklimaindex für die herstellende Industrie gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 63. In den nicht produzierenden Bereichen habe sich der Index dagegen um zwei Punkte auf 73 verbessert.Ein Wert unter 100 besagt, dass es in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage mehr Pessimisten als Optimisten gibt.