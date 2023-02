Südkorea und VAE diskutieren über gemeinsame Waffenentwicklung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Waffen vorantreiben.Entsprechende Kooperationsprojekte in diesem Jahr standen oben auf der Tagesordnung der Verteidigungsministerkonferenz gestern in Abu Dhabi, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-seob und sein Amtskollege Mohammed Ahmed Al Bowardi konkretisierten dabei Vereinbarungen beim Staatsbesuch von Präsident Yoon Seok Yeol in den VAE vor einem Monat.In der ersten Phase wollen beide Staaten eine Liste von Waffensystemen festlegen, die gemeinsam entwickelt und produziert werden können.Nach der Konferenz besuchte Minister Lee eine VAE-Truppe in Abu Dhabi, die südkoreanische Systeme für Boden-zu-Luft-Mittelstreckenraketen Cheongung II oder M-SAM II betreut.