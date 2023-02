Seoul begrüßt UN-Bericht über Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat einen jüngst vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte veröffentlichten Bericht zur Förderung der Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea begrüßt.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk sagte am Dienstag vor der Presse, dass das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) letzte Woche auf der 52. Sitzung des Menschenrechtsrats den Bericht vorgelegt habe.Die Regierung der Republik Korea werde sich an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea beteiligen, hieß es außerdem.Ein entsprechender Bericht wurde gemäß einer Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea, die vom UN-Menschenrechtsrat im Jahr 2019 angenommen worden war, zum ersten Mal erstellt. Bei dem diesmaligen Bericht handelt es sich um den insgesamt dritten, den letzten hatte es 2021 gegeben.In dem Papier werden Menschenrechtsverletzungen durch das nordkoreanische Regime nach drei Typen unterschieden: Verschwindenlassen, Zwangsarbeit im Ausland und Menschenhandel.Nordkorea wird darin aufgefordert, das Vorhandensein schwerer Menschenrechtsverletzungen anzuerkennen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und weiteren internationalen Straftaten entsprechen könnten, und Maßnahmen zur Unterlassung solcher Verletzungen zu treffen.Zudem wird den Mitgliedern des Menschenrechtsrats empfohlen, weitere Maßnahmen zur Klärung der Verantwortung der Täter der Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea zu ergreifen und Verdächtige nach Möglichkeit zu untersuchen.