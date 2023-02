Südkorea hebt PCR-Testauflage für Einreisende aus China nach Ankunft auf

Photo : YONHAP News

Die PCR-Testauflage für Einreisende aus China nach der Ankunft in Südkorea wird am 1. März wegfallen.Die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden begründeten die Lockerung der Corona-Auflagen mit der gesunkenen Corona-Infektionsrate bei Einreisenden aus China. Die Infektionsrate sei von 18,4 Prozent in der ersten Januarwoche auf 0,6 Prozent in der dritten Februarwoche gefallen.Reisenden aus China wird zudem ab März die Einreise über andere Flughäfen außer dem Flughafen Incheon ermöglicht.Die Behörden fügten hinzu, dass die Pflicht zu einem PCR-Test vor dem Abflug und zur Eingabe von Informationen zum Impfstatus ins Q-Code-System bis zum 10. März verlängert werde.