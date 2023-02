Unternehmensstimmung im herstellenden Gewerbe auf tiefstem Stand seit 31 Monaten

Photo : YONHAP News

Die Stimmung unter den koreanischen Unternehmen im herstellenden Gewerbe ist im Februar aufgrund des Konjunkturabschwungs bei Schlüsselindustrien wie Halbleitern so schlecht wie seit 31 Monaten nicht mehr.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Mittwoch sank der Geschäftsklimaindex BSI in der herstellenden Industrie im Februar gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 63.Der Index fiel den dritten Monat in Folge. Es wurde zudem der tiefste Stand seit Juli 2020 verzeichnet.Als Folge der geschrumpften Halbleiternachfrage fiel der Index bei elektronischer, Video- und Kommunikationsausrüstung um zehn Punkte. Auch bei sonstiger Maschinenausrüstung rutschte der Wert um zehn Punkte ab.Der Geschäftsklimaindex BSI beruht auf Einschätzungen von Unternehmern zur aktuellen Geschäftslage und den Aussichten. Ein Wert unter 100 besagt, dass es mehr Pessimisten als Optimisten gibt.Für die Untersuchung wurden vom 7. bis 14. Februar 3.255 Unternehmen befragt. 2.793 von ihnen beantworteten die Fragen.