Elendsindex für Januar auf Rekordstand gestiegen

Photo : YONHAP News

Der sogenannte Elendsindex ist in Südkorea im Januar auf einen Rekordstand gestiegen.Der Index ergibt sich aus der Summe von Inflationsrate und Arbeitslosenquote.Der Abgeordnete Kim Hoi-jae von der Minjoo-Partei Koreas berichtete am Dienstag unter Berufung auf Daten der Statistikbehörde Statistics Korea, dass der Index im vergangenen Monat bei 8,8 gestanden habe.Eingeführt wurde der Wirtschaftsindikator von dem Ökonomen Arthur Okun, um abbilden zu können, wie es um die wirtschaftliche Lage des Durchschnittsbürgers bestellt ist.Der Januar-Wert war der bislang höchste in Südkorea seit den Änderungen bei der Berechnung der Arbeitslosenquote im Juni 1999. Der bisherige Höchstwert in einem Januar waren 8,5 im Jahr 2010.Im letzten Monat lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent, die Inflation betrug 5,2 Prozent.