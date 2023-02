Japan will Begrüßung der Transparenz bei Entsorgung von Wasser aus AKW Fukushima in G7-Erklärung durchsetzen

Photo : YONHAP News

Japan will sich laut einem Medienbericht für ein positives Urteil der G7-Umweltminister zum Verfahren der Entsorgung radioaktiv verseuchten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi einsetzen.Demnach solle in einer gemeinsamen Erklärung beim geplanten G7-Umweltministertreffen die transparente Methode der Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi begrüßt werden.Das berichtete die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Mittwoch.Die Klima-, Energie- und Umweltminister der G7-Staaten werden im April im japanischen Sapporo zusammenkommen.Laut dem Bericht arbeite das diesjährige Vorsitzland Japan hinter den Kulissen daran, die Formulierung, dass man den transparenten Prozess für die Ableitung des Wassers begrüße, in die Erklärung aufzunehmen.Die japanische Regierung hatte bei einem Vorbereitungstreffen vom 1. bis 3. Februar in Tokio über ihren Plan informiert.Sollte die G7 zusammenhalten, könne die Sicherheit (des Wassers aus dem AKW) bekannt gemacht werden, sagte ein Vertreter der japanischen Regierung der Zeitung.Die Regierung in Tokio hatte angekündigt, ab diesem Frühling oder Sommer radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem AKW Fukushima Daiichi ins Meer abzulassen. Sie und der AKW-Betreiber TEPCO erläutern zwar, dass mit dem Filtersystem ALPS die meisten radioaktiven Stoffe aus dem Wasser entfernt würden. Jedoch wird im Zuge des Verfahrens Tritium nicht herausgefiltert.Nachbarländer wie Südkorea und China, Inselstaaten im Pazifik und Fischer in der Umgebung des Kernkraftwerks äußern daher Bedenken über das Verfahren.