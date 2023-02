Geburtenzahl in Südkorea 2022 auf Rekordtief, Sterbefallzahl auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist letztes Jahr auf den bislang tiefsten Stand gefallen, während die Zahl der Todesfälle auf ein neues Rekordhoch stieg.Als dessen Folge wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von über 120.000 Menschen verbucht.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im vergangenen Jahr 249.000 Kinder geboren. Das seien 4,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im Jahr 2016 wurden noch über 400.000 Neugeborene gezählt. 2020 wurde jedoch erstmals die 300.000er-Marke unterschritten. Seitdem ging es rasant abwärts.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer, das heißt die Zahl der Kinder, die eine Frau durchschnittlich im Lauf des Lebens hätte, sank gegenüber dem Vorjahr um 0,03 auf 0,78 Kinder pro Frau.Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt kletterte um 0,2 auf 33,5 Jahre. Dabei stieg der Anteil der Frauen ab 35 Jahren an den Wöchnerinnen um 0,7 Prozentpunkte auf 35,7 Prozent.Die Gesamtfertilitätsrate in 34 OECD-Ländern liegt mit Stand 2020 im Schnitt bei 1,59 Kindern pro Frau. Südkorea ist das einzige Land, das einen Wert kleiner als eins verzeichnet, und bildet damit das Schlusslicht.Die Zahl der Todesfälle in Südkorea belief sich letztes Jahr auf 372.800, was dem bislang höchsten Stand entspricht. Die Zahl kletterte verglichen mit dem Vorjahr um 17,4 Prozent.Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern bildeten die Menschen in ihren Achtzigern die größte Gruppe der Verstorbenen.Südkorea verzeichnete seit 2020 das dritte Jahr in Folge einen natürlichen Bevölkerungsrückgang.