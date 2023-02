Seoul protestiert gegen Takeshima-Tag in Japan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat gegen den Takeshima-Tag protestiert, den die japanische Präfektur Shimane heute für die Bekräftigung eines Anspruchs auf Dokdo veranstaltete.Seo Min-jung, Generaldirektorin für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Außenministerium, bestellte für den Protest Naoki Kumagai, stellvertretender Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, ein.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk teilte in einer Erklärung mit, die Regierung protestiere nachdrücklich dagegen, dass Japan seinen ungerechtfertigten Gebietsanspruch auf Dokdo wiederhole. Seoul fordere in ernster Weise, die Veranstaltung sofort abzuschaffen.Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium. Die japanische Regierung sollte ihren ungerechtfertigten Anspruch auf Dokdo umgehend aufgeben und der Geschichte demütig ins Gesicht sehen, hieß es weiter.Die Präfektur Shimane feiert seit 2006 jedes Jahr den Takeshima-Tag, um einen Gebietsanspruch Japans auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo zu unterstreichen. Takeshima ist die japanische Bezeichnung für Dokdo.Die japanische Regierung hat seit 2013 jedes Jahr hochrangige Beamte im Vizeministerrang zu der Veranstaltung entsandt. Dieses Jahr nahm Hideyuki Nakano, parlamentarischer Vizeminister des Kabinettsbüros, daran teil.