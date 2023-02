Staatsanwaltschaft durchsucht Büros der Provinzverwaltung von Gyeonggi wegen Geldüberweisung an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft Suwon hat heute eine Razzia gegen die Verwaltung der Provinz Gyeonggi gestartet.Durchsucht werden Büros der Provinzverwaltung in Suwon und Uijeongbu.Grund ist der gegen den ehemaligen stellvertretenden Gouverneur, Lee Hwa-young, erhobene Vorwurf der Verletzung des Gesetzes zum Devisenhandel im Zusammenhang mit einer angeblichen Geldüberweisung an Nordkorea.Die Staatsanwaltschaft leitete jüngst Ermittlungen gegen Lee ein. Ihm wird vorgeworfen, den ehemaligen Vorsitzenden des Unternehmens Ssangbangwool, Kim Seong-tae, aufgefordert zu haben, statt der Provinz Gyeonggi Geld zur Unterstützung einer Smart Farm in Nordkorea zu zahlen.Lee erschien heute als Verdächtiger zum zweiten Mal zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft Suwon, nachdem er zuvor am 15. Februar vernommen worden war.