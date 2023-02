Südkoreas Militär: Nordkorea ist in der Lage, Interkontinentalrakten zu starten

Photo : KBS News

Nordkorea ist nach Einschätzung der südkoreanischen Militärbehörden vollständig in der Lage, ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) zu starten.Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Land einen militärischen Aufklärungssatelliten starten werde.Diese Einschätzung teilte der Militärnachrichtendienst Defense Intelligence Agency (DIA) am Mittwoch bei einer Berichterstattung vor dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss mit.Obwohl Nordkorea bisher keine ICBM in einem normalen Winkel abgefeuert habe, verfüge das Land über diese Fähigkeit und passe lediglich einen Zeitplan an, um die USA unter Druck zu setzen, teilte die Behörde laut dem Regierungsabgeordneten Yoo Sang-bum mit.Nordkorea hatte am 18. Februar gegen 17.21 Uhr eine ICBM vom Typ Hwasong-15 in Richtung Ostmeer abgefeuert. Nach einem etwa einstündigen Flug war die Rakete in die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) Japans westlich der Insel Hokkaido gestürzt.Die Behörde habe außerdem von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit des Starts eines militärischen Aufklärungssatelliten gesprochen, sagte Yoo weiter.