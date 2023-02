Präsident Yoon fordert Maßnahmen angesichts Mangels an Kinderkliniken und -ärzten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, jegliche Unterstützung anzubieten, um Lücken in der Pädiatrie zu stopfen.Es sei die dringendste Aufgabe des Staats, sich um die Gesundheit der Kinder zu kümmern, sagte Yoon heute beim Besuch des Kinderkrankenhauses der Seoul Nationaluniversität. Die Kinderheilkunde stelle eine unerlässliche medizinische Versorgung dar.Es sei unter anderem wichtig, das Notfall-Behandlungssystem für Kinder auszuweiten, das System zur medizinischen Versorgung von Kindern in kritischem Zustand zu verstärken und die Zahl des Personals in der Pädiatrie zu steigern, sagte er.Gesundheitsminister Cho Kyu-hong berichtete bei einer Diskussion in dem Krankenhaus Yoon über Maßnahmen zur Verbesserung des Systems der Pädiatrie.