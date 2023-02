Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch deutlich schwächer geschlossen.Der Hauptindex Kospi verlor 1,68 Prozent auf 2.417,68 Zähler.Grund sei die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Fed werde am Mittwoch ihr aktuelles Sitzungsprotokoll veröffentlichten, von dem sich Anleger Aufschluss über künftige Zinsschritte erhofften, hieß es weiter.