Südkorea, USA und Japan halten Raketenübung auf dem Ostmeer ab

Photo : KBS News

Südkorea, die USA und Japan haben am Mittwoch auf dem Ostmeer eine Raketenübung abgehalten.Die Verbündeten reagierten damit auf eine zunehmende Bedrohung durch nordkoreanische Raketen.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte am Mittwoch mit, dass die Übung von 9 bis 14 Uhr in internationalem Gewässer stattgefunden habe.Für die Marine-Übung seien drei Zerstörer mit Aegis-Kampfsystem mobilisiert worden. Aus Südkorea sei der Zerstörer Sejong der Große beteiligt gewesen, aus den USA die USS Barry und aus Japan die JS Atago.Die drei Länder hätten sich laut Berichten auf das Aufspüren, die Verfolgung und das Abfangen von computersimulierten Zielen konzentriert. In dem Prozess seien außerdem Informationen ausgetauscht worden.Nach Angaben des JCS hätten die drei Staaten ihre Sicherheitszusammenarbeit verstärkt und durch die Raketenübung auf dem Meer die Systeme für die Reaktion auf feindliche Raketen verbessert.