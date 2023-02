USA: Nordkoreas Raketenprogramm für China nicht dienlich

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der USA ist Nordkoreas Raketenprogramm für China nicht dienlich.Nordkoreas Provokationen mit Raketen und das Nuklearprogramm würden den Frieden in der Region, einschließlich Chinas, gefährden.Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Er bekräftigte außerdem, dass die USA Nordkoreas Starts von ballistischen Raketen als Verstöße gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verurteilten. Auch stellten die Tests eine Bedrohung für die Sicherheit der Nachbarn und internationalen Gemeinschaft dar.Nach Angaben von Price fühlten sich die USA weiterhin ihrem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea verpflichtet. Sie riefen Nordkorea daher erneut zum Dialog auf. Dessen Programm für ballistische Raketen sei nichts, was China gerne sehe oder zu dem es ermutige, sagte der Sprecher weiter.