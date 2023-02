China deutet Ende von PCR-Testpflicht für Reisende aus Südkorea an

Photo : YONHAP News

Peking will angesichts der Entscheidung Seouls für die Aufhebung der PCR-Testpflicht für Einreisende aus China seinerseits erwägen, die entsprechende Auflage für Einreisende aus Südkorea nach der Ankunft aufzuheben.Südkorea hatte am Mittwoch bekannt gegeben, Reisende aus China ab dem 1. März nach der Ankunft nicht mehr zu einem Coronatest zu verpflichten.Daraufhin sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Mittwoch vor der Presse, China werde überlegen, zu gegebener Zeit eine entsprechende Maßnahme als Reaktion auf die Entscheidung Südkoreas zu ergreifen.China sei sich des entsprechenden Medienberichts (aus Südkorea) bewusst. Die beteiligte Partei müsse die diskriminierenden Beschränkungen gegen China so bald wie möglich aufheben und ein angemessenes Umfeld für einen normalen Personenaustausch schaffen, forderte Wang.