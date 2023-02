Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen.In der Zinssitzung am Donnerstag wurde beschlossen, am gegenwärtigen Zinsniveau festzuhalten.Seit August 2021 waren die Zinsen gestiegen, darunter wurden bei sieben Zinssitzungen in Folge Anhebungen beschlossen.Zuletzt hatte es zunehmende Sorgen vor einem Konjunktureinbruch gegeben, da mehrere Wirtschaftsindikatoren eine Verschlechterung der Lage anzeigten.