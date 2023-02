BTS rangieren auf Platz zwei in Global Artist Chart 2022

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat in einer Rangliste der global führenden Interpreten für 2022 den zweiten Platz belegt.Der Weltverband der Phonoindustrie International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) veröffentlichte am Donnerstag den Global Artist Chart mit BTS auf Platz zwei.BTS waren 2018 erstmals in der Tabelle vertreten und kamen damals auf den zweiten Platz. Im Jahr 2019 hatte die siebenköpfige Band auf Platz sieben rangiert, bevor sie 2020 und 2021 zwei Jahre in Folge an der Spitze lag.Laut ihrer Agentur gelang es BTS als ersten Interpreten aus einem nicht-englischsprachigen Raum, das fünfte Jahr in Folge unter den ersten Zehn in der Liste zu stehen. Die Band habe zudem das fünfte Jahr in Folge die beste Platzierung unter südkoreanischen Sängern erreicht.Neben BTS befanden sich zwei weitere koreanische Bands unter den Top Ten: Seventeen lagen an sechster Stelle, Stray Kids an siebter Stelle.Taylor Swift führte die Tabelle an.Den „Global Artist Chart“ veröffentlicht die IFPI jedes Jahr anhand der weltweiten Absätze von Musikwerken in den Formaten CDs, Downloads und Streamings.