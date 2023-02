10.845 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – niedrigster Donnerstagswert seit 34 Wochen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den tiefsten Stand an einem Donnerstag seit 34 Wochen gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte heute mit, dass mit Stand 0 Uhr 10.845 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien, darunter 10.817 lokal übertragene und 28 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 30.469.702 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen.Verglichen mit der Vorwoche verringerte sich die Zahl der Neuansteckungen um 1.670. Der Wert entspricht zudem der geringsten an einem Donnerstag gemeldeten Zahl seit dem 30. Juni letzten Jahres.Es wurden 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 33.909 Sterbefälle erfasst, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,11 Prozent.