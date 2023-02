Zentralbank senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2023 auf 1,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Bank of Korea hat ihre Wachstums- und Inflationsprognose für Südkorea für dieses Jahr leicht nach unten korrigiert.Laut den am Donnerstag veröffentlichten revidierten Wirtschaftsaussichten der Zentralbank Südkoreas könnte sein reales Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 1,6 Prozent zulegen. Zuvor hatte die Notenbank mit 1,7 Prozent gerechnet.Die neue Prognose der Zentralbank ist identisch mit der Regierungsprognose.Sie bleibt zwar hinter den Prognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (1,8 Prozent), des Hyundai Forschungsinstituts (1,8 Prozent) und des Internationalen Währungsfonds (1,7 Prozent) zurück. Jedoch werden die Prognose der Asiatischen Entwicklungsbank (1,5 Prozent) und der Durchschnitt der Prognosen von neun führenden ausländischen Investmentbanken (1,1 Prozent) übertroffen.Ein Wachstum im Ein-Prozent-Bereich würde den geringsten Zuwachs der südkoreanischen Wirtschaft im 21. Jahrhundert, mit Ausnahme der minus 0,7 Prozent im Jahr 2020 und 0,8 Prozent im Jahr 2009, darstellen.Die Bank of Korea senkte auch ihre Prognose zum Anstieg der Verbraucherpreise im laufenden Jahr von 3,6 Prozent auf 3,5 Prozent.Eine Inflationsrate im Drei-Prozent-Bereich wäre die höchste Teuerungsrate seit 2008, mit Ausnahme des vergangenen Jahres, als 5,1 Prozent verzeichnet wurden.