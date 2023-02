Oberschulen in USA führen Kurs über Ethnologie koreanischer Amerikaner ein

Photo : YONHAP News

In einem Lehrplan für Oberschulen in den USA ist erstmals ein Unterrichtsfach zur Geschichte der koreanischen Amerikaner eingeführt worden.Nach Angaben des südkoreanischen Generalkonsulats in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) beschloss der Anaheim Union High School District im Bundesstaat Kalifornien, einen einjährigen Kurs „Ethnologie der koreanischen Amerikaner“ im Herbstsemester dieses Jahres einzuführen.Der Kurs wird sich mit der Geschichte der Einwanderung und Ansiedlung von Koreanern in den USA, bedeutenden Persönlichkeiten, Beziehungen zu anderen Bevölkerungsgruppen und der koreanisch-amerikanischen Gemeinschaft befassen.Der Kurs wird in Form von E-Learning angeboten und kann von allen Schülern im Anaheim Union Schulbezirk belegt werden.Jeff Kim, Mitglied des Vorstands des Irvine Unified School District, das den Kursplan erstellt hatte, sagte, dass das Fach dazu beitragen werde, die Identität und Geschichte der koreanischen Amerikaner zu verstehen. Er äußerte die Hoffnung, dass das Fach bundesweit angeboten werden könne.