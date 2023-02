Außenminister Park trifft ukrainischen Botschafter vor erstem Jahrestag des Ukrainekriegs

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat heute, einen Tag vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs geäußert.Park traf sich heute mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dmytro Ponomarenko, und in Südkorea lebenden Ukrainern.Er äußere seinen tiefsten Respekt vor dem Mut und der Aufopferung der ukrainischen Staatsbürger, die die Not und Schwierigkeiten wegen des Kriegs überwänden. Er hoffe, dass die aktuelle Situation möglichst bald gelöst werde, sagte Park.Der Minister wies auch darauf hin, dass Südkorea auf verschiedene Weise die Ukraine unterstütze, damit der Krieg möglichst bald beendet und der Frieden wiederhergestellt werden könne.Der ukrainische Botschafter äußerte die Erwartung, dass sich Südkorea den Anstrengungen anschließen werde, um in der Ukraine einen dauerhaften und gerechten Frieden herbeizuführen, die Sicherheit der internationalen Gemeinschaft zu gewährleisten und den Respekt vor der UN-Charta und der regelbasierten internationalen Ordnung wiederherzustellen.