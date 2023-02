Politik Russland vereinfacht Visaverfahren für Touristen aus Nordkorea und weiteren Ländern

Russland hat beschlossen, das Visaverfahren für Staatsbürger aus 19 Ländern, einschließlich Nordkoreas, für touristische Zwecke zu vereinfachen.



Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti am Mittwoch billigte die russische Regierung jüngst eine Liste der Staaten, deren Bürger ein Touristenvisum für einen Aufenthalt von bis zu sechs Monaten erhalten können, sofern sie Buchungsbestätigung für ein Hotel oder eine andere Unterkunft vorzeigen können.



Die am 16. Februar von Ministerpräsident Michail Mischustin unterzeichnete Liste umfasst außer Nordkorea 18 Länder, darunter China, Indien, Iran, die Türkei, Myanmar, Indonesien, Saudi-Arabien und Serbien.



Die russische Tourismusbranche erwartet, dass sich die Maßnahme positiv auf eine Zunahme der Zahl der ausländischen Touristen in Russland auswirken würde, die infolge des Ukrainekriegs stark geschrumpft war.