KBS strahlt Dokumentarserie in 8K-Auflösung „Hidden Earth“ aus

Photo : YONHAP News

Der öffentlich-rechtliche Sender KBS strahlt anlässlich des 50. Gründungsjubiläums eine fünfteilige Dokumentarserie mit dem Titel „Hidden Earth“ aus, die von der geologischen Geschichte der koreanischen Halbinsel handelt.Der Dokumentarfilm stellt die erste Fernsehsendung in 8K-Auflösung in Südkorea dar, für dessen Produktion wurden 1,4 Milliarden Won (eine Million Dollar) eingesetzt.Vor dem Start am 2. März wurde ein Teil der Serie im Rahmen einer Probeaufführung gezeigt.Daeijakdo, eine Insel in Incheon, wo es den ältesten Felsen auf der koreanischen Halbinsel gibt. Nangdo-ri in Yeosu, wo Dinosaurierspuren deutlich zu sehen sind. Der Prozess, wie aus einem roten Meer aus Magmen der blaue Stern wird, den man kennt. Die Felsen sind diejenigen, die die in den letzten 4,6 Milliarden Jahren angesammelten Geheimnisse der Erde bergen.Die koreanische Halbinsel, ein „Museum der Geologie“, in dem es Felsen aller Zeiten vom Archaikum bis zum Känozoikum gibt.Das ist das Thema, das KBS als großes Projekt zum 50. Jubiläum der Gründung der Körperschaft des öffentlichen Rechts gewählt hat.Auf der Suche nach dem Stammbaum des Lebens wurden über 100 Orte in der Welt, darunter Australien und Island, besucht. Anschauliche Grafiken für ein besseres Verständnis der Zuschauer und Bilder in extrem hoher Auflösung 8K sind an sich schon sehenswert.Die fünfteilige Dokumentarserie, die mittels der Felsen die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verbindet, wird am Abend des 2. März starten.