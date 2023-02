Südkoreas Militär fordert USA zu Korrektur wegen Bezeichnung „Japanisches Meer“ auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat die USA zu einer Korrektur aufgefordert, weil sie den Ort einer jüngsten trilateralen Übung mit Japan als „Japanisches Meer“ angegeben hatten.Die drei Länder hatten am Mittwoch in internationalem Gewässer im Ostmeer eine gemeinsame Übung zur Abwehr ballistischer Raketen Nordkoreas abgehalten. Das US-Militär hatte in einer Pressemitteilung den Übungsort als „Sea of Japan“ (Japanisches Meer) angegeben.Der Pressechef des Vereinigten Generalstabschefs (JCS) Südkoreas, Lee Sung-jun, sagte heute vor der Presse, das Indopazifische Kommando der USA habe den Übungsort als „Japanisches Meer“ gekennzeichnet. Man habe bestätigt, dass die Angabe noch nicht geändert worden sei. Südkorea habe die US-Seite aufgefordert, dies zu korrigieren.Diesbezüglich sagte ein Vertreter des JCS, man habe verlangt, die Angabe „Japanisches Meer“ zu „auf hoher See“ zu korrigieren.Das US-Militär hatte in der Bekanntmachung einer gemeinsamen Übung mit Südkorea im vergangenen Oktober die Bezeichnung „Ostmeer“ genutzt, dagegen protestierte Japan. Später änderte die Armee die Angabe zu „Gewässer zwischen Korea und Japan“.